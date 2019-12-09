Сеул и Вашингтон изучают данные об испытании на космодроме в КНДР

Южная Корея вместе с США внимательно изучают данные об испытании, которое КНДР провела в минувшие выходные, сообщает агентство "Рёнхап".
"Мы знаем о сделанном Северной Кореей объявлении. Тесно сотрудничая с США, мы тщательно следим за действиями на главных объектах в Северной Корее, в том числе на объекте в Тончханни", - сказала официальный представитель южнокорейского минобороны Цой Хён Су.
При этом она не стала уточнять, о каком именно испытании может идти речь.
Между тем, по словам неназванного источника в военном ведомстве, Северная Корея возможно, провела там испытание ракетного двигателя.
Накануне Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщало, что КНДР провела на своем космодроме Сохэ в районе Тончханни важное испытание, которое завершилось успешно.
"Очень важное испытание было осуществлено на космодроме Сохэ во второй половине дня 7 декабря 2019 года", - говорилось в сообщении ЦТАК.
"Результаты недавнего важного испытания в очередной раз окажут значительное влияние на изменение стратегического положения КНДР в ближайшем будущем", - отмечалось в нем.
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня 2019 года на межкорейской границе договорились возобновить на рабочем уровне переговоры по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами в феврале во Вьетнаме. Однако до сих пор возобновить переговорный процесс не удавалось.
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