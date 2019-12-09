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Дальнее зарубежье 09.12.2019 14:11

Боррель надеется на движение вперед на нормандском саммите

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил в понедельник надежду на достижение результатов на "нормандском" саммите.

"Мы надеемся, что будет движение вперед", - сказал он журналистам в Брюсселе.

Боррель пояснил, что в последнее время "есть позитивные перемены" в том, что касается конфликта на востоке Украины. По его словам, важно в итоге выработать долгосрочное решение проблемы.

Лидеры "нормандской четверки" проведут в понедельник в Париже саммит для обсуждения конфликта на востоке Украины.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, НАДЕЖДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]