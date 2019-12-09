Боррель надеется на движение вперед на нормандском саммите

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил в понедельник надежду на достижение результатов на "нормандском" саммите.

"Мы надеемся, что будет движение вперед", - сказал он журналистам в Брюсселе.

Боррель пояснил, что в последнее время "есть позитивные перемены" в том, что касается конфликта на востоке Украины. По его словам, важно в итоге выработать долгосрочное решение проблемы.

Лидеры "нормандской четверки" проведут в понедельник в Париже саммит для обсуждения конфликта на востоке Украины.