Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8796 RUR   0.0267 GBR   2.2347 TRY   0.2939

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.20 0.77 Brent 64.39 1.00

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.12.2019 14:01

Консерваторы Британии опережают лейбористов на 14 п.п. в преддверии выборов - опрос

Консервативная партия Великобритании за три дня до выборов в стране увеличила отрыв от оппозиционной партии лейбористов с девяти до 14 процентных пунктов, говорится в опросе британской исследовательской компании Survation, распространенном в понедельник.

Опрос показал, что за Консервативную партию Британии в настоящее время готовы отдать свои голоса порядка 45% респондентов, а лейбористов готовы поддержать примерно 31%. Неделю назад разрыв между основными конкурентами составлял девять процентных пунктов.

За Либеральных демократов проголосовать хотят 11% опрошенных британцев, за партию Brexit - 3%. "Зеленых" собираются поддержать на выборах порядка 4%, а еще 7% респондентов планируют голосовать за другие партии, включая Партию Уэльса и Шотландскую национальную партию.

Исследование проводилось по телефону среди чуть более 1 тыс. респондентов в период с 5 по 7 декабря.

Выборы, намеченные на 12 декабря, - досрочные. Премьер-министр Борис Джонсон призвал к досрочным выборам, когда стало ясно, что он не сможет исполнить свое обещание вывести Британию из ЕС 31 октября 2019 года. Премьер надеется, что новый состав парламента поддержит его сделку по Brexit.

Джонсон добивался, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. Теперь Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВЫБОРЫ, ОПРОС


Похожие новости


Джонсон назвал грядущие выборы в Британии критически важным моментом в истории страны Премьер Джонсон хочет провести выборы 14 октября в случае отказа британских депутатов поддержать его планы по Brexit - ТВ Великобритания может принять участие в европейских выборах - Юнкер В Еврокомиссии отрицают вмешательство в выборы в Великобритании и Франции Глава Еврокомиссии считает, что переговоры по Brexit начнутся после выборов 8 июня в Великобритании Мэй попросила парламентариев поддержать ее решение о проведении досрочных выборов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]