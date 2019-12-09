Зариф выражает недовольство отношением Европы к выполнению иранской ядерной сделки

Тегеран недоволен тем, как европейские страны выполняют положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, заявил в понедельник глава МИД Ирана Джавад Зариф.
"Мы, безусловно, недовольны приверженностью Европейского союза и государств-членов СВПД, и этот вопрос был четко заявлен в минувшую пятницу Ираном, а также двумя неевропейскими членами ядерной сделки - Россией и Китаем", - сказал министр, которого цитируют иранские СМИ.
Зариф, прибывший в Стамбул для участия в международной конференции, комментировал состоявшееся 6 декабря в Вене заседание совместной комиссии по выполнению СВПД.
СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ). В мае 2017 года США вышли из сделки и возобновили санкции в отношении Ирана. Через год Тегеран объявил о том, что будет каждые два месяца сокращать свои обязательства по СВПД, пока европейские участники не обеспечат закупки иранской нефти в обход санкций США.
Страны ЕС создали специальный платежный механизм INSTEX, который должен был обеспечить закупки иранской нефти, однако до сих пор европейцам не удалось это сделать, и потому Тегеран продолжает процесс сокращения своих обязательств.
К настоящему времени Иран делал это четыре раза. Последний шаг, предпринятый Тегераном 6 ноября, включал возобновление на объекте Фордо работы центрифуг по обогащению урана.
По сделке, Фордо должен быть перепрофилирован российской стороной в центр по производству медицинских изотопов. На прошлой неделе топливная компания ГК "Росатом" - АО "ТВЭЛ" объявила о том, что останавливает работы на этом объекте.
Для возобновления этих работ будет необходимо остановить и демонтировать каскады, на которых происходит обогащение урана, и произвести тщательную очистку помещения и оборудования, отмечалось в сообщении компании.
15 декабря США намерены возобновить санкции в отношении Фордо. А на 18 декабря намечено заседание СБ ООН по рассмотрению ситуации вокруг СВПД.
Глава МИД Ирана сообщил журналистам, что на заседании в Вене "подчеркивалась необходимость выполнения обязательств по СВПД и отмечалось, что Иран всегда был готов приостановить свои действия по сокращению обязательств в соответствии со статьей 36 ядерной сделки, если другие стороны этого международного соглашения выполнят свои обязательства".
"Нам нужно увидеть работу INSTEX и возможность того, что этот механизм будет реализован в будущем", - сказал Зариф.
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