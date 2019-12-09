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Регион 09.12.2019 12:33

Зариф выражает недовольство отношением Европы к выполнению иранской ядерной сделки

Тегеран недоволен тем, как европейские страны выполняют положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, заявил в понедельник глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Мы, безусловно, недовольны приверженностью Европейского союза и государств-членов СВПД, и этот вопрос был четко заявлен в минувшую пятницу Ираном, а также двумя неевропейскими членами ядерной сделки - Россией и Китаем", - сказал министр, которого цитируют иранские СМИ.

Зариф, прибывший в Стамбул для участия в международной конференции, комментировал состоявшееся 6 декабря в Вене заседание совместной комиссии по выполнению СВПД.

СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ). В мае 2017 года США вышли из сделки и возобновили санкции в отношении Ирана. Через год Тегеран объявил о том, что будет каждые два месяца сокращать свои обязательства по СВПД, пока европейские участники не обеспечат закупки иранской нефти в обход санкций США.

Страны ЕС создали специальный платежный механизм INSTEX, который должен был обеспечить закупки иранской нефти, однако до сих пор европейцам не удалось это сделать, и потому Тегеран продолжает процесс сокращения своих обязательств.

К настоящему времени Иран делал это четыре раза. Последний шаг, предпринятый Тегераном 6 ноября, включал возобновление на объекте Фордо работы центрифуг по обогащению урана.

По сделке, Фордо должен быть перепрофилирован российской стороной в центр по производству медицинских изотопов. На прошлой неделе топливная компания ГК "Росатом" - АО "ТВЭЛ" объявила о том, что останавливает работы на этом объекте.

Для возобновления этих работ будет необходимо остановить и демонтировать каскады, на которых происходит обогащение урана, и произвести тщательную очистку помещения и оборудования, отмечалось в сообщении компании.

15 декабря США намерены возобновить санкции в отношении Фордо. А на 18 декабря намечено заседание СБ ООН по рассмотрению ситуации вокруг СВПД.

Глава МИД Ирана сообщил журналистам, что на заседании в Вене "подчеркивалась необходимость выполнения обязательств по СВПД и отмечалось, что Иран всегда был готов приостановить свои действия по сокращению обязательств в соответствии со статьей 36 ядерной сделки, если другие стороны этого международного соглашения выполнят свои обязательства".

"Нам нужно увидеть работу INSTEX и возможность того, что этот механизм будет реализован в будущем", - сказал Зариф.

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Тэги: ИРАН, МИД, СВПД, ЕВРОПА


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