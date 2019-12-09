Азербайджан и Италия планируют диверсифицировать структуру экономсотрудничества – посол в Риме

Азербайджано-итальянский бизнес-форум пройдет в 2020 году в Италии, заявил азербайджанский посол в Риме Мамед Ахмедзаде.

«2019 год являлся очень важным годом для отношений между Италией и Азербайджаном, которые находятся на очень высоком уровне и все еще могут прогрессировать. В этой связи 2020 год будет более значительным», - сказал Ахмедзаде в интервью итальянскому информагентству Askanews.

По его словам, 2019 год стал плодотворным с точки зрения политического диалога. «Кроме этого, экономически две страны стали еще ближе, и мы имеем положительное сальдо торгового баланса. Италия продолжает оставаться одним из наших лучших торговых партнеров, а мы являемся основным поставщиком сырой нефти. В 2020 году будет запущен газопровод TAP и первый азербайджанский газ поступит в Италию», - отметил посол.

Дипломат добавил, что в 2020 году планируется проведение бизнес-форума в Италии. «Цель бизнес-форума - это диверсификация нашего экономического сотрудничества. Есть отрасли с большим потенциалом, такие как агропромышленный, строительный, технологический, где наши компании могут найти больше возможностей для сотрудничества », - сказал Ахмедзаде.

А.Азизов