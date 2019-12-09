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Бизнес и законодательство 09.12.2019 13:11

Баку и Москва подпишут «дорожные карты» по развитию сотрудничества в сферах АПК и туризма до 2023г – вице-премьер Азербайджана

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев отмечает позитивную динамику развития отношений с Россией.

«Азербайджано-российские отношения позитивно развиваются по всем направлениям. По итогам 2108 года товарооборот между нашими странами вырос на 19%, а по итогам 10 месяцев 2019 года рост составил 23%", -сказал Мустафаев в понедельник в Баку на заседании азербайджано-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

Он отметил, что в Азербайджане работают 950 компаний с российским капиталом. «Российские инвестиции в экономику Азербайджана нас сегодня достигли $4,9 млрд, Азербайджан инвестировал $1,2 млрд в экономику России», - сказал вице-премьер.

Мустафаев добавил, что Азербайджан и РФ в понедельник подпишут «дорожные карты» по сотрудничеству в сфере АПК на 2020-2022 годы и по сотрудничеству в сфере туризма на 2020-2022 годы.

В свою очередь, министр экономического развития РФ Максим Орешкин также выразил удовлетворение развитием экономического сотрудничества между двумя странами. При этом он подчеркнул, что продукция АПК, поставляемая из Азербайджана в Россию, является «высокого качества».

Орешкин также отметил необходимость развивать сотрудничество в транспортно-логистической сфере.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]