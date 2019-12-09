Производство автомобилей Газель в Азербайджане начнется осенью 2020г – Минпромторг РФ

Производство автомобилей "Газель" начнется в Азербайджане в сентябре 2020 года, заявил замминистра промышленности торговли России Александр Морозов.

"В сентябре 2020 года в Азербайджане начнется производство автомобилей "Газель". Ожидается, что в год будет производиться 1 тыс. единиц", - сказал Морозов в ходе заседания азербайджано-российской МПК в понедельник в Баку.

Как сообщалось ранее, закладка фундамента совместного завода «Группа ГАЗ» и «Азермаш» по сборке легких коммерческих автомобилей и автомобилей специального назначения состоялась в феврале 2019 года в Гаджикабульском промышленном квартале.

На предприятии в год будет производиться 1 тыс. автомобилей различных модификаций: «Газель», «Газель-Next», «Газель-Бизнес» и спецтехника.

Стоимость завода составляет 14 млн манатов ($8,235 млн). Инвестиции в проект осуществит азербайджанская сторона.

В марте 2018 года "Группа ГАЗ" и "Азермаш" подписали соглашение о сотрудничестве в организации сборочного производства в Азербайджане. В соответствии с соглашением, "Азермаш" построит в городе Гаджигабуле завод по сборке легких коммерческих автомобилей и автобусов.

На первом этапе планируется начать выпуск автомобилей марки ГАЗ, включая линейку машин "Газель Next", "Газон Next", а также "Газель Бизнес" и "Соболь Бизнес" и их полноприводные версии.

В рамках совместного проекта "Группа ГАЗ" планирует организовать поставки машинокомплектов, обучение и сертификацию производственных специалистов, предоставит необходимую документацию и лицензии, в ходе реализации соглашения стороны будут также вести совместную работу по применению ряда компонентов азербайджанского производства в машинах местной сборки.

ОАО "Азермаш" создано в ноябре 2017 года для развития автомобилестроения в Азербайджане. В качестве стратегических партнеров компании выбраны бренды Ravon, Iran Khodro и "ГАЗ".

"Горьковский автозавод" выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом. "ГАЗ" обладает широкой дилерской сетью: более 220 центров продаж и 1,65 тыс. фирменных магазинов запчастей.

Группа "ГАЗ" входит в диверсифицированную промышленную группу "Базовый элемент" и является одним из крупнейших производителей коммерческих автомобилей в России

Б.Рустамбеков