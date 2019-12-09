Летом 2021 года в Астрахани пройдет Каспийский экономический форум – Орешкин

Каспийский экономический форум пройдет в августе 2021 года в Астрахани, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
«В августе 2021 года в Астрахани пройдет Каспийский экономический форум», - сказал Орешкин в понедельник в Баку на заседании азербайджано-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.
Первый Каспийский экономический форум состоялся 12 августа 2019 года в Туркменистане.
Б.Рустамбеков
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