Летом 2021 года в Астрахани пройдет Каспийский экономический форум – Орешкин

Каспийский экономический форум пройдет в августе 2021 года в Астрахани, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«В августе 2021 года в Астрахани пройдет Каспийский экономический форум», - сказал Орешкин в понедельник в Баку на заседании азербайджано-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

Первый Каспийский экономический форум состоялся 12 августа 2019 года в Туркменистане.

Б.Рустамбеков