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Регион 09.12.2019 14:07

Летом 2021 года в Астрахани пройдет Каспийский экономический форум – Орешкин

Каспийский экономический форум пройдет в августе 2021 года в Астрахани, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«В августе 2021 года в Астрахани пройдет Каспийский экономический форум», - сказал Орешкин в понедельник в Баку на заседании азербайджано-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

Первый Каспийский экономический форум состоялся 12 августа 2019 года в Туркменистане.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАСПИЙ, ЭКОНОМИКА, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]