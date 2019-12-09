Крупнейший в мире поставщик видеокамер и регистраторов открыл представительство в Азербайджане

Китайская компания «Hikvision Digital Technology Co., Ltd» открыла подразделение в Азербайджане – ООО "Hikvision Azerbaijan".

Согласно материалам министерства налогов Азербайджана, уставный капитал ООО "Hikvision Azerbaijan" составляет 400 тыс. манатов, оно зарегистрировано 21 ноября 2019 года.

Официальным представителем компании является гражданин Китая Дуан Фан.

Hikvision Digital Technology Co., Ltd - крупнейший в мире поставщик продуктов видеонаблюдения и готовых решений по видеонаблюдению. Основанная в 2001 году, компания насчитывает более34 тыс. сотрудников и 16 тыс. инженеров.

Комплексные продуктовые решенияHikvisionвключают в себя: системы видеонаблюдения, видеостены, СКУД, домофонию, охранные сигнализации.Hikvisionпродвигает ключевые технологии кодирования аудио и видео, обработки видеоизображения и хранения данных, а также такие перспективные технологии, как облачные вычисления, bigdataиdeeplearning (глубокое обучение).

Помимо рынка видеонаблюденияHikvisionпредлагает решения для умного дома, промышленной автоматизации и робототехники.

Глобальная сетьHikvisionпредставлена головным офисом в Китае и46 торговыми представительствами в странах Европы, Азии и Америки.Продукция Hikvision успешно применяется в более чем 150 странах.

Hikvision входит в списокШэньчжэньской фондовой биржис рыночной капитализацией в $5,6 млрд. Гонконгский миллиардер Гун Хунцзя является заместителем председателя и крупнейшим акционером компании.

Н.Аббасова