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Финансы 09.12.2019 21:26

Цена акций Alibaba может подскочить на 31% в Гонконге в 2020 г. - Goldman Sachs

Котировки акций китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holdings Ltd. могут взлететь на 31% на Гонконгской фондовой бирже в следующем году, прогнозируют аналитики Goldman Sachs.

Они начали анализ бумаг компании с рекомендацией "покупать".

Доля Alibaba в розничных платежах в КНР в этом году может достичь примерно трети, полагают эксперты банка. В число положительных для компании факторов они включают также опытное руководство и успехи страны в сфере цифровой экономики, сообщает агентство Bloomberg.

Котировки акций Alibaba в Гонконге по итогам торгов в понедельник составили 196,6 доллара по сравнению с ценой в 176 долларов при первичном размещении, которое состоялось 26 ноября. Объем IPO составил 88 млрд долларов ($11,2 млрд), что стало крупнейшим размещением на гонконгской бирже с 2010 год.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. При этом на Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ALIBABA, АКЦИИ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]