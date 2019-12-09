Цена акций Alibaba может подскочить на 31% в Гонконге в 2020 г. - Goldman Sachs

Котировки акций китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holdings Ltd. могут взлететь на 31% на Гонконгской фондовой бирже в следующем году, прогнозируют аналитики Goldman Sachs.
Они начали анализ бумаг компании с рекомендацией "покупать".
Доля Alibaba в розничных платежах в КНР в этом году может достичь примерно трети, полагают эксперты банка. В число положительных для компании факторов они включают также опытное руководство и успехи страны в сфере цифровой экономики, сообщает агентство Bloomberg.
Котировки акций Alibaba в Гонконге по итогам торгов в понедельник составили 196,6 доллара по сравнению с ценой в 176 долларов при первичном размещении, которое состоялось 26 ноября. Объем IPO составил 88 млрд долларов ($11,2 млрд), что стало крупнейшим размещением на гонконгской бирже с 2010 год.
Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. При этом на Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.
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