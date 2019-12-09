Санкции WADA в отношении России не коснутся проведения матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге - UEFA

Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства отстранить РФ на четыре года не повлияет на проведение матчей чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в Союзе европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

"Мы отсылаем вас к сообщению ВАДА, в котором сообщается, что запрет на проведение Евро-2020 Россию не затронет", - сообщил собеседник агентства о перспективах проведения матчей ЕВРО-2020 в России.

Исполком WADA принял решение на четыре года лишить РФ права на участие в международных спортивных соревнованиях.

В то же время WADA не стало вводить полный запрет на участие всех российских спортсменов в спортивных состязаниях на каких бы то ни было условиях.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа и четвертьфинал. Кроме того, UEFA ранее объявил, что Петербург примет финал Лиги чемпионов-2020/21.