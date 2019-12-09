Атамбаева направили на психиатрическую экспертизу

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу в рамках расследования уголовного дела о захвате заложников при попытке его задержания в селе Кой-Таш, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики.

"В рамках досудебного производства по факту захвата заложников и массовых беспорядков в селе Кой-Таш (20 км от Бишкека - ИФ) вынесены постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы 16 подозреваемым, в том числе Алмазбеку Атамбаеву. Постановления Следственной службы МВД, которая расследует уголовное дело, направлены в Республиканский центр психиатрического здоровья Минздрава Киргизии для исполнения", - заявил представитель МВД.

По данным ведомства, в рамках досудебного производства подозреваемые уведомлены о подозрении в совершении различных тяжких и особо тяжких преступлений.

7 августа в селе Кой-Таш под Бишкеком спецназ группы "Альфа" предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. Шестеро бойцов "Альфы" были взяты в плен и отпущены на следующий день. Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.

Решением суда на имущество экс-президента и членов его семьи был наложен арест. Бывший глава государства подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа. Ему также предъявлены обвинения в коррупции и незаконном обогащении.