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СНГ 09.12.2019 20:50

Атамбаева направили на психиатрическую экспертизу

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу в рамках расследования уголовного дела о захвате заложников при попытке его задержания в селе Кой-Таш, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики.

"В рамках досудебного производства по факту захвата заложников и массовых беспорядков в селе Кой-Таш (20 км от Бишкека - ИФ) вынесены постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы 16 подозреваемым, в том числе Алмазбеку Атамбаеву. Постановления Следственной службы МВД, которая расследует уголовное дело, направлены в Республиканский центр психиатрического здоровья Минздрава Киргизии для исполнения", - заявил представитель МВД.

По данным ведомства, в рамках досудебного производства подозреваемые уведомлены о подозрении в совершении различных тяжких и особо тяжких преступлений.

7 августа в селе Кой-Таш под Бишкеком спецназ группы "Альфа" предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. Шестеро бойцов "Альфы" были взяты в плен и отпущены на следующий день. Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.

Решением суда на имущество экс-президента и членов его семьи был наложен арест. Бывший глава государства подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа. Ему также предъявлены обвинения в коррупции и незаконном обогащении.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, АТАМБАЕВ, ДЕЛО, ЭКСПЕРТИЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]