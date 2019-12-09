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Спорт 09.12.2019 20:03

Министр спорта РФ: решение WADA можно назвать политическим

Проблемы с допингом в РФ были и остаются, однако решение WADA можно назвать и политическим, сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Мы много раз говорили, что действительно проблемы были, и проблемы были в легкой атлетике, и очень серьезные. Поэтому пришлось реформировать всю Федерацию. Да и сейчас проблемы остаются, вы знаете, что сейчас будут назначены новые выборы Федерации легкой атлетики. Действительно, проблемы есть", - сказал Колобков.

На вопрос, можно ли назвать решение WADA политическим, он ответил, что "иногда такие мысли приходят".

Министр напомнил, что после перепроверки проб были дисквалифицировано большое количество российских спортсменов. "Тут, конечно, не надо это скрывать, это действительно так", - отметил Колобков.

Вместе с тем, он напомнил, что несколько лет назад была реформирована вся система, появилось новое руководство лаборатории и новые руководители российской антидопинговой организации.

"За эти годы мы проделали просто невероятную работу с точки зрения законодательства, с точки зрения координации работы всех структур, связанных с антидопинговой политикой", - пояснил Колобков.

По его словам, сейчас РУСАДА финансируется напрямую из бюджета РФ, Минспорта к этому не имеет никакого отношения, также с июня лаборатория не является подведомственной министерству организацией - это структурное подразделение МГУ.

"С точки зрения законодательства мы во многом можем быть эталоном для многих стран. Многие страны к нам обращаются за помощью в разработке антидопингового законодательства", - добавил министр спорта.

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Тэги: РОССИЯ, МИНСПОРТА, ВАДА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]