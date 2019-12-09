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Дальнее зарубежье 09.12.2019 20:25

Выкриками в защиту Трампа прервал неизвестный слушания по импичменту в палате представителей конгресса США

Акцию протеста учинил в понедельник неизвестный в начале слушаний по вопросу о возможности запуска процедуры импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа в юридическом комитете палаты представителей конгресса США.

"Джереми Надлер, вы единственный, кто совершил предательство. Мы голосуем за Дональда Трампа, американцы утомлены вашей дурью вокруг импичмента", - начал выкрикивать вскочивший с места в зале молодой человек, перебивая выступление главы комитета Надлера.

Охранники незамедлительно вывели "бунтаря" из зала, сообщает американский телеканал ABC News, который ведет прямую трансляцию со слушаний.

В настоящий момент слушания продолжаются.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, СЛУШАНИЯ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]