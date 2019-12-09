Выкриками в защиту Трампа прервал неизвестный слушания по импичменту в палате представителей конгресса США

Акцию протеста учинил в понедельник неизвестный в начале слушаний по вопросу о возможности запуска процедуры импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа в юридическом комитете палаты представителей конгресса США.
"Джереми Надлер, вы единственный, кто совершил предательство. Мы голосуем за Дональда Трампа, американцы утомлены вашей дурью вокруг импичмента", - начал выкрикивать вскочивший с места в зале молодой человек, перебивая выступление главы комитета Надлера.
Охранники незамедлительно вывели "бунтаря" из зала, сообщает американский телеканал ABC News, который ведет прямую трансляцию со слушаний.
В настоящий момент слушания продолжаются.
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