Выкриками в защиту Трампа прервал неизвестный слушания по импичменту в палате представителей конгресса США

Акцию протеста учинил в понедельник неизвестный в начале слушаний по вопросу о возможности запуска процедуры импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа в юридическом комитете палаты представителей конгресса США.

"Джереми Надлер, вы единственный, кто совершил предательство. Мы голосуем за Дональда Трампа, американцы утомлены вашей дурью вокруг импичмента", - начал выкрикивать вскочивший с места в зале молодой человек, перебивая выступление главы комитета Надлера.

Охранники незамедлительно вывели "бунтаря" из зала, сообщает американский телеканал ABC News, который ведет прямую трансляцию со слушаний.

В настоящий момент слушания продолжаются.