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СНГ 09.12.2019 21:40

В мэрии Одессы проходят обыски - СБУ

Служба безопасности Украины проводит в понедельник выемку документов в мэрии Одессы в рамках расследования дела о присвоении 100 млн гривен городского бюджета, сообщили агентству в пресс-центре СБУ.

"Проводится выемка документов в помещении мэрии Одессы. Процессуальные действия проходят в рамках расследования дела о присвоении средств горбюджета чиновниками Одесского горсовета и коммунального предприятия", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре спецслужбы в понедельник вечером.

Как сообщалось, в ноябре сотрудники СБУ установили факт завладения чиновникам горсовета Одессы и коммунального предприятия 100 млн грн из городского бюджета путем создания искусственной задолженности перед банковским учреждением.

Расследуется уголовное производство по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества и завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, СБУ, ОДЕССА, ОБЫСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]