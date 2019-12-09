В мэрии Одессы проходят обыски - СБУ

Служба безопасности Украины проводит в понедельник выемку документов в мэрии Одессы в рамках расследования дела о присвоении 100 млн гривен городского бюджета, сообщили агентству в пресс-центре СБУ.
"Проводится выемка документов в помещении мэрии Одессы. Процессуальные действия проходят в рамках расследования дела о присвоении средств горбюджета чиновниками Одесского горсовета и коммунального предприятия", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре спецслужбы в понедельник вечером.
Как сообщалось, в ноябре сотрудники СБУ установили факт завладения чиновникам горсовета Одессы и коммунального предприятия 100 млн грн из городского бюджета путем создания искусственной задолженности перед банковским учреждением.
Расследуется уголовное производство по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества и завладение им путем злоупотребления служебным положением).
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