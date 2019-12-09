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ТЭК 09.12.2019 20:11

Темпы снижения цен на нефть замедлились, Brent - выше $64,2 за баррель

Нефтяные котировки в понедельник снижаются после существенного подъема по итогам минувшей недели после решения ОПЕК+ увеличить объемы сокращения добычи нефти.

При этом темпы падения рынка замедлились и сейчас составляют порядка 0,3% против 1% в середине дня.

Помимо решения ОПЕК+, внимание рынка также привлекли слабые экономические данные из Китая. Объем китайского экспорта в ноябре неожиданно снизился по итогам четвертого месяца подряд на фоне ослабления глобального спроса, а также продолжающейся торговой войны с США.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в понедельник, что не ожидает значительный колебаний цен на нефть в следующем году, если не произойдет усиления геополитической напряженности.

"На рынках много нефти, и без крупных и неожиданных геополитических потрясений я не ожидаю сильного изменения котировок", - сказал он.

При этом Бироль отметил, что действия ОПЕК+ не меняют прогноз МЭА относительно нефтяных цен.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:07 подешевели на $0,17 (на 0,26%) - до $64,22 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $0,22 (на 0,37%) - до $58,98 за баррель.

Как сообщалось, государства ОПЕК+ в пятницу договорились о сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) в дополнение к уже действующему ограничению на 1,2 млн б/с. Саудовская Аравия взяла на себя обязательство сдерживать свою нефтедобычу сверх увеличенной квоты еще на 400 тыс. б/с.

Согласованные ограничения будут действовать до конца марта 2020 года, и страны ОПЕК+ договорились провести следующее заседание 5 и 6 марта, чтобы принять решение о том, стоит ли их продлевать.

Несмотря на то, что сокращение оказалось более значительным, чем ожидалось, и этот шаг является "конструктивным в ближайшей перспективе, ключевой вопрос заключается в том, достаточно ли этого", сообщается в обзоре ING. "Мы не ожидаем, что эти сокращения приведут рынок к сбалансированности рынка в первом квартале 2020 года", - отмечают аналитики банка.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]