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ТЭК 09.12.2019 21:15

"Аккую Нуклеар" подписала соглашение о подключении строящейся АЭС к энергосистеме Турции

Проектная компания АО "Аккую Нуклеар" и TEIAS (компания по передаче электроэнергии Турции) подписали в понедельник соглашение о подключении строящейся АЭС "Аккую" к энергосистеме Турции.

По сообщению "Аккую Нуклеар", документ позволит компаниям вести полномасштабную работу по созданию схемы выдачи мощности АЭС "Аккую", включающей в себя шесть высоковольтных линий (ВЛ) электропередачи для подключения станции к системе электроснабжения Турции.

В рамках соглашения электроэнергия, вырабатываемая АЭС "Аккую", будет передаваться с распределительного устройства АЭС по линиям электропередачи с напряжением 400 кВ на шесть трансформаторных подстанций, являющихся частью единой энергосистемы Турции. Общая протяженность ВЛ, которые будут сооружены в рамках создания схемы выдачи мощности АЭС "Аккую", превысит 1000 км.

Все линии электропередачи, необходимые для подключения АЭС "Аккую", будут строиться и обслуживаться силами TEIAS.

"Через несколько лет Турции предстоит впервые интегрировать в свою систему электропередачи атомную электростанцию - бесперебойный источник базовой генерации большого количества электроэнергии. Соглашение становится залогом того, что инфраструктура турецкой энергосистемы будет готова к подключению АЭС и надежной передаче вырабатываемой электроэнергии потребителям. Соблюдение параметров совместимости с внешней электрической системой неразрывно связано с обеспечением надежности и безопасности эксплуатации АЭС, поэтому подписание соглашения о подключении можно несомненно отнести к важным этапам реализации проекта АЭС "Аккую", - отметила гендиректор "Аккую Нуклеар" Анастасия Зотеева, которую цитирует пресс-служба.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС - около $22 млрд.

Заливка первого бетона под блок N1 АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года. Передача первого блока в эксплуатацию намечена на 2023 год, когда будет отмечаться столетие Турецкой республики. Заливка первого бетона под блок N2 АЭС "Аккую" ожидается до конца 2019 года.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АЭС, ЭНЕРГОСИСТЕМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]