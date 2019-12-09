США ввели санкции против мэра латвийского города Вентспилс

Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) в понедельник на основании так называемого "закона Магнитского" ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса, сообщает агентство BNS.

"Коррупция отнимает у жителей своей страны ресурсы, основные услуги и экономические возможности, обогащая отдельных людей и способствуя уничтожению окружающей среды, политической нестабильности и конфликтам", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему - Управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.

Транзакции этих организаций ограничены на 30 дней. Также блокируется вся собственность Лембергса, ее доли, косвенно и прямо принадлежащие данным организациям структуры, которые находятся в США, в собственности или под контролем резидентов США, и о них нужно сообщить OFAC.

В США "Акт Магнитского" был инициирован сенатором-демократом Бенджамином Кардином и членом палаты представителей демократом Джеймсом Макговерном и вступил в силу в декабре 2012 года. Закон назван именем аудитора Сергея Магнитского, который 16 ноября 2009 года он умер в московском следственном изоляторе "Матросская Тишина". Американский закон предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского. Документ распространяется и на лиц из других стран, ответственных, как считают американские власти, за серьезные нарушения прав человека.

В 2016 году Конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия "закона Магнитского" на все страны мира, а не только на Россию. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека.