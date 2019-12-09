В ресторанах Саудовской Аравии отменены раздельные входы для мужчин и женщин

Правительство Саудовской Аравии отменило обязательное требование для ресторанов обеспечивать раздельные входы для мужчин и женщин.
Ранее по закону в ресторанах в обязательном порядке должно было быть два входа: один для женщин и семей, а другой - для мужчин, пришедших без женщины, сообщает BBC.
Во многих ресторанах, кафе и других публичных местах ограничения начали негласно снимать еще до принятия нового закона.
В последнее время Саудовская Аравия активно внедряет социальные реформы. Ранее были приняты поправки в некоторые законы, благодаря которым женщины получили возможность путешествовать за границу без согласия опекунов мужского пола, а в 2018 году был отменен действовавший в отношении женщин запрет на вождение автомобиля.
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