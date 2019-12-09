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Это интересно 09.12.2019 20:55

В ресторанах Саудовской Аравии отменены раздельные входы для мужчин и женщин

Правительство Саудовской Аравии отменило обязательное требование для ресторанов обеспечивать раздельные входы для мужчин и женщин.

Ранее по закону в ресторанах в обязательном порядке должно было быть два входа: один для женщин и семей, а другой - для мужчин, пришедших без женщины, сообщает BBC.

Во многих ресторанах, кафе и других публичных местах ограничения начали негласно снимать еще до принятия нового закона.

В последнее время Саудовская Аравия активно внедряет социальные реформы. Ранее были приняты поправки в некоторые законы, благодаря которым женщины получили возможность путешествовать за границу без согласия опекунов мужского пола, а в 2018 году был отменен действовавший в отношении женщин запрет на вождение автомобиля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: САУДАРАВИЯ, РЕСТОРАНЫ, СЕГРЕГАЦИЯ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]