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Внешняя политика 09.12.2019 21:38

Мамедъяров и Абдельхаки обменялись мнениями по расширению сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял копии верительных грамот нового посла Алжира в Баку Салимы Абдельхаки.

«В ходе встречи Мамедъяров и Абдельхаки обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром в сферах экономики, туризма, образования, кульутры и др. направлениях», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Мамедъяров выразил надежду, что деятельность Абдельхаки «придаст импульс развитию отношений между двумя странами».

Дипломат, в свою очередь, выразила готовность в период своей деятельности содействовать развитию отношений между Алжиром и Азербайджаном.

Н.Аббасова

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Тэги: АЛЖИР, ПОСОЛ, ГРАМОТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]