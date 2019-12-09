Мамедъяров и Абдельхаки обменялись мнениями по расширению сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял копии верительных грамот нового посла Алжира в Баку Салимы Абдельхаки.

«В ходе встречи Мамедъяров и Абдельхаки обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром в сферах экономики, туризма, образования, кульутры и др. направлениях», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Мамедъяров выразил надежду, что деятельность Абдельхаки «придаст импульс развитию отношений между двумя странами».

Дипломат, в свою очередь, выразила готовность в период своей деятельности содействовать развитию отношений между Алжиром и Азербайджаном.

Н.Аббасова