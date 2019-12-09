Мамедъяров и Абдельхаки обменялись мнениями по расширению сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял копии верительных грамот нового посла Алжира в Баку Салимы Абдельхаки.
«В ходе встречи Мамедъяров и Абдельхаки обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром в сферах экономики, туризма, образования, кульутры и др. направлениях», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Мамедъяров выразил надежду, что деятельность Абдельхаки «придаст импульс развитию отношений между двумя странами».
Дипломат, в свою очередь, выразила готовность в период своей деятельности содействовать развитию отношений между Алжиром и Азербайджаном.
Н.Аббасова
ЕК одобрила выделение 3,2 млрд евро на выпуск аккумуляторов для электромобилей
Цена акций Alibaba может подскочить на 31% в Гонконге в 2020 г. - Goldman Sachs
"Аккую Нуклеар" подписала соглашение о подключении строящейся АЭС к энергосистеме Турции
Объявлены номинанты на премию "Золотой Глобус"
В ресторанах Саудовской Аравии отменены раздельные входы для мужчин и женщин
Президент Азербайджана посещает Шемаху
Президент Алиев: Нафталан должен стать международным курортным центром
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
ЕС работает над запуском санкционного механизма, аналогичного акту Магнитского - Боррель
Дядя Башара Асада предстанет перед судом в Париже за отмывание денег
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г