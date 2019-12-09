Посол Пакистана завершает дипмиссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманда в связи с завершением его дипломатической деятельности.

«В ходе встречи стороны обсудили текущий уровень двухсторонних связей между странами и развития сотрудничества, и дальнейшие перспективы. Стороны отметили наличие высокого потенциала для сотрудничества в сфере туризма, по вопросам транзитных коридоров и другим направлениям. Отмечалась необходимость взаимных визитов на высоком уровне и особая роль межправительственной комиссии для развития двухсторонних связей», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Мамедъяров пожелал дипломату успехов в дальнейшей деятельности.

Н.Аббасова