В ЕС считают НАТО основой европейской обороны - Боррель

НАТО является "краеугольным камнем" для обороны Европы и многих стран Евросоюза, заявил в понедельник высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
"НАТО является и всегда будет являться основой, краеугольным камнем для обороны Европы и многих стран Евросоюза. (. . .) Сотрудничество с НАТО - это основополагающий элемент европейской обороны", - отметил Боррель на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
"Мы должны продолжать работать вместе для того, чтобы укрепить сотрудничество стран-участниц Европейского союза и создать настоящий европейский союз обороны, который будет не альтернативой НАТО, а дополнением (к альянсу - ИФ)", - добавил он.
Генсек НАТО в свою очередь подчеркнул, что "НАТО и Европейский союз продолжают дополнять (друг друга - ИФ) и не соревноваться друг с другом".
Он отметил, что "войска и возможности ЕС должны быть доступны НАТО".
На прошлой неделе председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что НАТО остается самым мощным оборонительным союзом в мире, однако у Евросоюза есть свои задачи в сфере обороны.
"Нужно продолжать работать, чтобы развивать союз безопасности и обороны. Это будет задачей нынешней (Евро)комиссии", - заявила фон дер Ляйен.
При этом она неоднократно заявляла, что Европейский союз и НАТО "взаимодополняемы, они не соперники".
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