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Дальнее зарубежье 09.12.2019 22:02

В ЕС считают НАТО основой европейской обороны - Боррель

НАТО является "краеугольным камнем" для обороны Европы и многих стран Евросоюза, заявил в понедельник высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"НАТО является и всегда будет являться основой, краеугольным камнем для обороны Европы и многих стран Евросоюза. (. . .) Сотрудничество с НАТО - это основополагающий элемент европейской обороны", - отметил Боррель на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

"Мы должны продолжать работать вместе для того, чтобы укрепить сотрудничество стран-участниц Европейского союза и создать настоящий европейский союз обороны, который будет не альтернативой НАТО, а дополнением (к альянсу - ИФ)", - добавил он.

Генсек НАТО в свою очередь подчеркнул, что "НАТО и Европейский союз продолжают дополнять (друг друга - ИФ) и не соревноваться друг с другом".

Он отметил, что "войска и возможности ЕС должны быть доступны НАТО".

На прошлой неделе председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что НАТО остается самым мощным оборонительным союзом в мире, однако у Евросоюза есть свои задачи в сфере обороны.

"Нужно продолжать работать, чтобы развивать союз безопасности и обороны. Это будет задачей нынешней (Евро)комиссии", - заявила фон дер Ляйен.

При этом она неоднократно заявляла, что Европейский союз и НАТО "взаимодополняемы, они не соперники".

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Тэги: ЕС, НАТО, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]