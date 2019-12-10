Украинский премьер считает саммит в Париже дипломатическим успехом Зеленского

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает большим прогрессом для страны участие в переговорах в "нормандском формате" после длительного перерыва, а их проведение в Париже 9 декабря расценивает как дипломатический успех президента Украины Владимира Зеленского.
"Участие в переговорах в нормандском формате для Украины - большой прогресс, ведь прошедшие три года ситуация находилась в замороженном состоянии... "Нормандская встреча" - однозначный дипломатический успех президента Украины Владимира Зеленского, который продолжает бороться за мир и за возвращение территории Украины", - написал Гончарук во вторник в фейсбуке.
Премьер также перечислил достигнутые в ходе саммита решения: "прекращение огня, три дополнительных участка разведения сил (до конца марта 2020г), начало разминирования, новые пункты пропуска через линию разграничения, расширение присутствия ОБСЕ в формат 24/7. Но самое главное - об обмене пленными на нашем условии "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных". Еще 72 украинца могут скоро вернуться домой".
При этом, по словам Гончарука, открытым остался вопрос восстановления контроля Украиной над участком своей государственной границы на Донбассе.
"Позиция Украины - сначала полная безопасность, которая не может существовать без контроля над границей. Затем выборы. Эта тема снова будет на повестке дня следующей встречи через 4 месяца", - добавил премьер.
Также Гончарук написал, что украинская сторона достигла своей цели в газовом вопросе - "вывели вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации на Донбассе".
Вместе с тем, в своем телеграмм-канале Гончарук также написал, что "команда президента Владимира Зеленского в Париже сделала серьезный шаг к завершению войны в Донбассе".
Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Пакистаном
Правление YAP одобрило участие правящей партии на внеочередных парламентских выборах
Цены на нефть снижаются, Brent торгуется у $63,95 за баррель
ЛУКОЙЛ оценивает чуть менее 40% своих запасов возможными к разработке при определенных условиях
ЛУКОЙЛ не видит смысла в форсировании запуска газовых месторождений ЯНАО, запустит небольшой объем
В результате пожара на рынке стройматериалов EuroHome в Баку госпитализировано 5 человек
Более 900 граждан Азербайджана, примкнувших к террористам в Сирии и Ираке, погибли или пропали без вести – исследование
Пожар на рынке стройматериалов EuroHome в Баку потушен, сгорело 40% рынка - МЧС
Президент Азербайджана посещает Шемаху
Президент Алиев: Нафталан должен стать международным курортным центром
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании Азербайджано-Российской межправительственной комиссии
Caspian European Club организовал CEO Lunch Almaty
Bakcell награждена за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г