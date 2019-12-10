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СНГ 10.12.2019 15:48

Украинский премьер считает саммит в Париже дипломатическим успехом Зеленского

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает большим прогрессом для страны участие в переговорах в "нормандском формате" после длительного перерыва, а их проведение в Париже 9 декабря расценивает как дипломатический успех президента Украины Владимира Зеленского.

"Участие в переговорах в нормандском формате для Украины - большой прогресс, ведь прошедшие три года ситуация находилась в замороженном состоянии... "Нормандская встреча" - однозначный дипломатический успех президента Украины Владимира Зеленского, который продолжает бороться за мир и за возвращение территории Украины", - написал Гончарук во вторник в фейсбуке.

Премьер также перечислил достигнутые в ходе саммита решения: "прекращение огня, три дополнительных участка разведения сил (до конца марта 2020г), начало разминирования, новые пункты пропуска через линию разграничения, расширение присутствия ОБСЕ в формат 24/7. Но самое главное - об обмене пленными на нашем условии "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных". Еще 72 украинца могут скоро вернуться домой".

При этом, по словам Гончарука, открытым остался вопрос восстановления контроля Украиной над участком своей государственной границы на Донбассе.

"Позиция Украины - сначала полная безопасность, которая не может существовать без контроля над границей. Затем выборы. Эта тема снова будет на повестке дня следующей встречи через 4 месяца", - добавил премьер.

Также Гончарук написал, что украинская сторона достигла своей цели в газовом вопросе - "вывели вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации на Донбассе".

Вместе с тем, в своем телеграмм-канале Гончарук также написал, что "команда президента Владимира Зеленского в Париже сделала серьезный шаг к завершению войны в Донбассе".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]