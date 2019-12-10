Экс-посол Молдавии при ЕС стал советником Додона по внешней политике

Бывший посол Молдавии при Европейском Союзе Евгений Карас назначен советником президента республики по внешней политике, указ об этом подписал Игорь Додон.
Глава государства написал на своей странице в facebook, что "поблагодарил господина Посла за готовность работать в администрации президента".
"Дал высокую оценку дипломатическому опыту Евгения Караса и имеющемуся у него потенциалу. Исходя именно из этого, я и принял решение предложить ему эту должность. Сообщил дипломату о том, что у нас очень напряженный рабочий график. Учитывая тот факт, что господин Карас возглавлял Миссию РМ при ЕС, я выразил уверенность в том, что этот опыт окажет содействие укреплению отношений Молдавии со стратегическими партнерами и проведению взвешенной внешней политики", - подчеркнул Додон.
Как сообщалось, в новое правительство Молдавии, которое было утверждено 14 ноября, вошли семь бывших советников президента, в том числе экс-советник по внешней политике Аурел Чокой, ставший главой МИДа.
Новым послом Молдавии в ЕС стала бывший государственный секретарь министерства Даниэла Морарь.
Карас является карьерным дипломатом. Он возглавлял дипломатическую миссию Молдавии при Европейском Союзе на протяжении почти восьми лет - с января 2012 года.
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