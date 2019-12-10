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СНГ 10.12.2019 16:15

Лукашенко опасается унификации налогового законодательства с Россией: могут подорожать сигареты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию в случае унификации налогового законодательства с Россией.

"Понятно, что в Российской Федерации табак, да и алкоголь, по ценам значительно выше, чем в Республике Беларусь. Если вдруг унификация (налогового законодательства произойдет - ИФ), это может привести к серьезному росту цен на табачные изделия, что недопустимо для граждан Беларуси", - сказал Лукашенко на совещании по вопросам повышения эффективности работы табачной отрасли в Минске во вторник.

Главу государства цитирует госагентство БелТА.

"Как известно, в переговорах с Российской Федерацией мы поднимаем многие вопросы, в том числе ценообразования, особенно на чувствительные товары. При всем негативе табака, алкоголя, это серьезные статьи при формировании нашего бюджета, поэтому здесь не должно быть никаких шараханий", - подчеркнул Лукашенко.

Президент обозначил свое негативное отношение к курению, но в то же время подчеркнул, что это его личное мнение: "Я курцов не поддерживаю, у меня особое к этому отношение. Но одно дело - мое мнение, другое - самого человека, который берет сигарету, покупает за приличные деньги и гробит свое здоровье". "Словом, это определенные социальные вопросы", - заметил он.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НАЛОГИ, ТАБАК, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]