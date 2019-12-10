Лукашенко опасается унификации налогового законодательства с Россией: могут подорожать сигареты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию в случае унификации налогового законодательства с Россией.
"Понятно, что в Российской Федерации табак, да и алкоголь, по ценам значительно выше, чем в Республике Беларусь. Если вдруг унификация (налогового законодательства произойдет - ИФ), это может привести к серьезному росту цен на табачные изделия, что недопустимо для граждан Беларуси", - сказал Лукашенко на совещании по вопросам повышения эффективности работы табачной отрасли в Минске во вторник.
Главу государства цитирует госагентство БелТА.
"Как известно, в переговорах с Российской Федерацией мы поднимаем многие вопросы, в том числе ценообразования, особенно на чувствительные товары. При всем негативе табака, алкоголя, это серьезные статьи при формировании нашего бюджета, поэтому здесь не должно быть никаких шараханий", - подчеркнул Лукашенко.
Президент обозначил свое негативное отношение к курению, но в то же время подчеркнул, что это его личное мнение: "Я курцов не поддерживаю, у меня особое к этому отношение. Но одно дело - мое мнение, другое - самого человека, который берет сигарету, покупает за приличные деньги и гробит свое здоровье". "Словом, это определенные социальные вопросы", - заметил он.
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