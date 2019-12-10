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Дальнее зарубежье 10.12.2019 15:27

Талибы похитили 40 старейшин на севере Афганистана

Боевики движения "Талибан" в уезде Файзабад северной афганской провинции Джаузджан похитили 40 старейшин, пришедших на похороны командира местного отряда самообороны, сообщает во вторник афганское информагентство Pajhwok.

Глава уезда Файзабад Алаф Шах Аттаи сообщил журналистам, что похищенные пожилые люди были племенными старейшинами и не имели никакого отношения к силовым структурам.

Местные власти принимают меры к освобождению похищенных, отмечает агентство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, СТАРЕЙШИНЫ, ПОХИЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]