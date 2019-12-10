Талибы похитили 40 старейшин на севере Афганистана

Боевики движения "Талибан" в уезде Файзабад северной афганской провинции Джаузджан похитили 40 старейшин, пришедших на похороны командира местного отряда самообороны, сообщает во вторник афганское информагентство Pajhwok.
Глава уезда Файзабад Алаф Шах Аттаи сообщил журналистам, что похищенные пожилые люди были племенными старейшинами и не имели никакого отношения к силовым структурам.
Местные власти принимают меры к освобождению похищенных, отмечает агентство.
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