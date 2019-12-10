Правление YAP одобрило участие правящей партии на внеочередных парламентских выборах

Правящая партия «Йени Азербайджан» (YAP) приняла решение об участии во внеочередных парламентских выборах, намеченных на 9 февраля 2020 года.
«Правление YAP во вторник приняло решение об участии во внеочередных парламентских выборах», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в партии.
Согласно решению Центризбиркома Азербайджана, регистрация кандидатов начнется 21 декабря и продлится до 10 января 2020 года. Агитация кандидатов начнется с 17 января и завершится 8 февраля следующего года.
Ранее заместитель главы правящей партии "Йени Азербайджан" - исполнительный секретарь Али Ахмедов призвал все политические партии принять участие во внеочередных парламентских выборах 9 февраля 2020 года.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 декабря подписал распоряжение о роспуске парламента пятого созыва и назначил на 9 февраля внеочередные выборы.
4 декабря пленум Конституционного суда (КС) Азербайджана признал соответствующим конституции решение парламента рекомендовать президенту страны распустить законодательный орган и объявить о досрочных парламентских выборах.
На заседании завсектором администрации президента по законодательству и правовой политике Гюндуз Керимов отметил, что инициатором роспуска парламента выступила правящая партия "Новый Азербайджан" ("Йени Азербайджан"), имеющая большинство в законодательном органе. По его словам, данное решение парламента соответствует статье 98.1 Конституции Азербайджана.
Парламент Азербайджана на заседании 2 декабря большинством голосов принял обращение к президенту с рекомендацией о роспуске. Вице-спикер азербайджанского парламента Бахар Мурадова тогда зачитала депутатам обращение партии власти страны "Новый Азербайджан" ("Йени Азербайджан"), в котором говорится о необходимости обновления Милли Меджлиса. "Политика реформ, проводимая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в последние месяцы вышла на качественно новый уровень. Структурные и кадровые изменения, проводимые в Кабинете министров, центральных и местных органах исполнительной власти, судебной системе - одним словом во всех сферах, положительно оцениваются народом. Системный характер реформ, новые вызовы, ожидания общества и прочие факторы обусловили углубление реформ и в законодательном органе и обновление парламента", - отмечается в документе.
По словам Мурадовой, парламент не должен отставать от реформ, проводимых в стране. "Поэтому парламент принял решение обратиться к главе государства по поводу роспуска и проведения досрочных выборов", - сказала она.
Внеочередные парламентские выборы в истории Азербайджана пройдут впервые.
Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов.
А.Азизов
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