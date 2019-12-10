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Дальнее зарубежье 10.12.2019 16:28

Двух бывших премьеров Алжира осудили по связанным с коррупцией делам

Суд Алжира во вторник приговорил к тюрьме двух бывших премьер-министров страны, работавших при экс-президенте Абдельазизе Бутефлике, сообщает Associated Press.

Так, 67-летнего Ахмеда Уяхью приговорили к 15 годам лишения свободы, а также к штрафу в размере $16 тыс., а 71-летний Абдельмалек Селлаль приговорен к 12 годам тюрьмы и штрафу в размере $8 тыс. Их обоих признали виновными в злоупотреблении властью и коррупции.

Оба работали при Абдельазизе Бутефлике. 2 апреля 2019 года после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста.

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Тэги: АЛЖИР, ЭКС/ПРЕМЬЕРЫ, КОРРУПЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]