Двух бывших премьеров Алжира осудили по связанным с коррупцией делам

Суд Алжира во вторник приговорил к тюрьме двух бывших премьер-министров страны, работавших при экс-президенте Абдельазизе Бутефлике, сообщает Associated Press.
Так, 67-летнего Ахмеда Уяхью приговорили к 15 годам лишения свободы, а также к штрафу в размере $16 тыс., а 71-летний Абдельмалек Селлаль приговорен к 12 годам тюрьмы и штрафу в размере $8 тыс. Их обоих признали виновными в злоупотреблении властью и коррупции.
Оба работали при Абдельазизе Бутефлике. 2 апреля 2019 года после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста.
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