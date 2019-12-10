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СНГ 10.12.2019 16:49

В Минске сообщают о разговоре Лукашенко с Медведевым о дальнейшей работе по интеграции Белоруссии и России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым обсудил дальнейшую работу по интеграционной повестке дня и развитию сотрудничества, сообщает во вторник госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы Белорусского государства.

"Стороны обсудили итоги состоявшихся 7 декабря в Сочи белорусско-российских переговоров, дальнейшую работу по наполнению интеграционной повестки дня, развитию торгово-экономического сотрудничества, снятию проблемных вопросов в этой сфере", - говорится в сообщении.

Лукашенко и Медведев договорились о продолжении контактов, чтобы "до Нового года сверить часы по соответствующей проблематике".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, МЕДВЕДЕВ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]