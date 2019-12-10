В Минске сообщают о разговоре Лукашенко с Медведевым о дальнейшей работе по интеграции Белоруссии и России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым обсудил дальнейшую работу по интеграционной повестке дня и развитию сотрудничества, сообщает во вторник госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы Белорусского государства.
"Стороны обсудили итоги состоявшихся 7 декабря в Сочи белорусско-российских переговоров, дальнейшую работу по наполнению интеграционной повестки дня, развитию торгово-экономического сотрудничества, снятию проблемных вопросов в этой сфере", - говорится в сообщении.
Лукашенко и Медведев договорились о продолжении контактов, чтобы "до Нового года сверить часы по соответствующей проблематике".
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