Лукашенко хочет на встрече с Путиным перед Новым годом окончательно договориться об интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал свою встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Минске, затем он хочет после 20 декабря встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и о окончательно расставить точки над "i" по важнейшим вопросам.

"Мы сейчас разговаривали с премьер-министром России. И договорились, что, кроме всего прочего, где-то в предновогодние дни (. . .) мы где-то встретимся. И не только с президентом России, но сможем сверить часы и с премьер-министром. Есть вопросы, которые касаются наших правительств. И я хотел бы на определенные темы, чтобы этот разговор с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым - ИФ) состоялся", - сказал Лукашенко.

Президента цитирует госагентство "БелТА".

"Возможно, еще придется после 20-го (декабря - ИФ) встретиться и с президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над "i" по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик", - заявил белорусский президент.