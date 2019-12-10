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СНГ 10.12.2019 17:05

Лукашенко хочет на встрече с Путиным перед Новым годом окончательно договориться об интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал свою встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Минске, затем он хочет после 20 декабря встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и о окончательно расставить точки над "i" по важнейшим вопросам.

"Мы сейчас разговаривали с премьер-министром России. И договорились, что, кроме всего прочего, где-то в предновогодние дни (. . .) мы где-то встретимся. И не только с президентом России, но сможем сверить часы и с премьер-министром. Есть вопросы, которые касаются наших правительств. И я хотел бы на определенные темы, чтобы этот разговор с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым - ИФ) состоялся", - сказал Лукашенко.

Президента цитирует госагентство "БелТА".

"Возможно, еще придется после 20-го (декабря - ИФ) встретиться и с президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над "i" по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик", - заявил белорусский президент.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]