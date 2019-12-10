Муфтий Гайнутдин призывает мусульманских лидеров защитить гонимых христиан Африки и Ближнего Востока

Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин призвал исламских политиков озаботиться защитой христиан Ближнего Востока и Африки, вынужденных покидать свою родину.
"То, что мусульмане в лице их политических лидеров равнодушны к массовому исходу наших братьев христиан с земель их традиционного проживания на Ближнем Востоке, безразличны к межрелигиозным трениям и конфликтам в Африке, это повод устыдиться", - заявил Гайнутдин во вторник на XV Международном мусульманском форуме в Берлине.
Он сказал, что прекрасно осведомлен о притеснении мусульман в Европе по религиозному и расовому признакам.
"В то же время давайте честно признаемся, что мусульманскому миру предстоит пройти не менее, а возможно, и более сложный путь по защите прав религиозных меньшинств и их будущего", - добавил российский муфтий, по словам которого в результате известных всем политических событий на Ближнем Востоке в последние 15-20 лет положение христиан в этом регионе оказалось "поистине катастрофическим".
По мнению муфтия Гайнутдина, предстоящее в мае 2020 года 75-летие окончания Второй Мировой войны - это "назидание всем нам, предостережение от разрушительных и бесчеловечных экспериментов по принудительной перекройке национального и религиозного состава тех или иных регионов".
"Геноцид, лагеря беженцев, насильственное изменение этнической карты - это то, что мы наблюдаем сегодня в индокитайском регионе, в Мьянме, на Ближнем Востоке, в Палестине, отдельных странах Африки. Мы выражаем солидарность с теми нашими братьями и сестрами, которые подвержены изгнанию из домов, гонениям и помещению в исправительные лагеря по принципу коллективной ответственности", - сказал глава Совета муфтиев России.
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