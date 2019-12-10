Контроль за оборотом табачной продукции в Белоруссии будет усилен - глава Минфина

Государство ожидает увеличения доходов от табачной промышленности в 2020 году и планирует усилить контроль за оборотом ее продукции на внутреннем рынке, заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович во вторник.

"Мы поэтапно идем по пути увеличения доходов бюджета от реализации табачной продукции на внутреннем рынке. Необходимо продолжить эту динамику, чтобы бюджет получал те доходы, которые планируется: искоренить уклонение от налогов, любые факты нелегального оборота, обеспечить загрузку производственных мощностей табачных фабрик", - сказал Ермолович по итогам совещания у президента по вопросам повышения эффективности работы табачной отрасли.

Главу Минфина цитирует госагентство БелТА.

"Речь идет о том, чтобы этот сектор работал исключительно под контролем государства, чтобы в основном за счет отечественных производителей насыщался внутренний рынок табачной продукцией, чтобы была возможность контролировать цены на внутреннем рынке", - заметил Ермолович.

Министр уточнил, что бюджет получает более Br800 млн от акцизов на табачную продукцию. "Всего от этой отрасли поступает более Br1 млрд 200 млн за счет различных налогов и сборов, которые уплачивают табачные производители", - продолжил глава ведомства.

Ермолович напомнил, что на 2020 год запланировано повышение ставок акцизов на табачную продукцию на 15%, что в свою очередь повлечет незначительное повышение цен на эту продукцию. "При этом мы не создаем каких-либо ценовых шоков, не усиливаем инфляционное давление на экономику страны", - подчеркнул министр.