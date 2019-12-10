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СНГ 10.12.2019 18:00

Путин и Эрдоган обсудят Ливию в ближайшие дни - Песков

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни проведут телефонный разговор, в ходе которого обсудят ливийскую тематику, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами Пескова спросили, действительно планируется ли такой разговор. Журналисты напомнили, что ранее Эрдоган выразил желание обсудить Ливию с Путиным и призвать российскую сторону отказаться от поддержки командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

"В ближайшие дни такой телефонный разговор состоится, он готовится. Позиция России хорошо известна: Россия поддерживает отношения со всеми сторонами внутриливийского политического и военно-политического театра и выступает в первую очередь за то, чтобы сами стороны конфликта проявили волю к договоренностям", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что РФ приветствует все инициативы, которые могут способствовать урегулированию ситуации в Ливии.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий ЛНА Хафтар, который с апреля этого года ведет наступление на Триполи.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]