Путин и Эрдоган обсудят Ливию в ближайшие дни - Песков

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни проведут телефонный разговор, в ходе которого обсудят ливийскую тематику, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами Пескова спросили, действительно планируется ли такой разговор. Журналисты напомнили, что ранее Эрдоган выразил желание обсудить Ливию с Путиным и призвать российскую сторону отказаться от поддержки командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
"В ближайшие дни такой телефонный разговор состоится, он готовится. Позиция России хорошо известна: Россия поддерживает отношения со всеми сторонами внутриливийского политического и военно-политического театра и выступает в первую очередь за то, чтобы сами стороны конфликта проявили волю к договоренностям", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что РФ приветствует все инициативы, которые могут способствовать урегулированию ситуации в Ливии.
В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий ЛНА Хафтар, который с апреля этого года ведет наступление на Триполи.
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