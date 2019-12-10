Из-за стрельбы в Остраве чешский премьер отменил визит в Эстонию

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отложил намечавшийся на вторник визит в Эстонию в связи со стрельбой в больнице города Острава, повлекший гибель не менее шести человек.
Эстонский премьер Юри Ратас выразил "глубочайшие соболезнования премьер-министру Чехии, всем пострадавшим и их близким", сообщила пресс-служба правительства Эстонии.
Ратас пообещал в среду встретиться с чешскими военнослужащими Чехии на авиабазе Эмари и лично выразить им сочувствие, а также поблагодарить за охрану воздушного пространства стран Балтии.
Как сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Эстонии, Бабиш должен был встретиться в Таллине с Ратасом, после чего главы правительств планировали посетить авиабазу Эмари, где на основе ротации проходят службу летчики и обслуживающий персонал из Чехии. Отряд ВВС Чехии на самолетах Jas-39 Gripien приступил к четырехмесячной службе в Эстонии 2 сентября.
Бабиш намеревался также ознакомиться с возможностями, которые предоставляет авиабаза.
Как сообщалось, в результате стрельбы в одной из больниц города Острова на северо-востоке Чехии погибли не менее шести человек, еще два человека тяжело ранены. По данным полиции, стрелявший покончил с собой при задержании.
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