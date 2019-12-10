России и Украине на встрече президентов в Париже не удалось решить все газовые проблемы - Песков

В ходе встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже не удалось выйти на окончательное урегулирование газовых вопросов и снятие взаимных судебных претензий, профильные специалисты продолжат диалог, сообщили в Кремле.

"Пока не удалось выйти на окончательные договоренности. Условлено, что руководители газовых компаний и профильные министры продолжат свое общение. Непродолжительное общение на экспертном уровне уже имело место даже вчера поздно вечером (в Париже - ИФ)", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", что удалось согласовать Путину и Зеленскому и договорились ли они о снятии взаимных судебных претензий в Стокгольмском арбитраже.

Песков подчеркнул: "Вместе с тем пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблем продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже".

По его словам, в ходе встречи президентов двух стран "были озвучены подходы сторон". "Позиции сторон сопоставлены, они хорошо известны и последовательны - что касается позиции российской стороны", - добавил пресс-секретарь президента.