России и Украине на встрече президентов в Париже не удалось решить все газовые проблемы - Песков

В ходе встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже не удалось выйти на окончательное урегулирование газовых вопросов и снятие взаимных судебных претензий, профильные специалисты продолжат диалог, сообщили в Кремле.
"Пока не удалось выйти на окончательные договоренности. Условлено, что руководители газовых компаний и профильные министры продолжат свое общение. Непродолжительное общение на экспертном уровне уже имело место даже вчера поздно вечером (в Париже - ИФ)", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", что удалось согласовать Путину и Зеленскому и договорились ли они о снятии взаимных судебных претензий в Стокгольмском арбитраже.
Песков подчеркнул: "Вместе с тем пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблем продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже".
По его словам, в ходе встречи президентов двух стран "были озвучены подходы сторон". "Позиции сторон сопоставлены, они хорошо известны и последовательны - что касается позиции российской стороны", - добавил пресс-секретарь президента.
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