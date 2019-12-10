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СНГ 10.12.2019 18:35

России и Украине на встрече президентов в Париже не удалось решить все газовые проблемы - Песков

В ходе встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже не удалось выйти на окончательное урегулирование газовых вопросов и снятие взаимных судебных претензий, профильные специалисты продолжат диалог, сообщили в Кремле.

"Пока не удалось выйти на окончательные договоренности. Условлено, что руководители газовых компаний и профильные министры продолжат свое общение. Непродолжительное общение на экспертном уровне уже имело место даже вчера поздно вечером (в Париже - ИФ)", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", что удалось согласовать Путину и Зеленскому и договорились ли они о снятии взаимных судебных претензий в Стокгольмском арбитраже.

Песков подчеркнул: "Вместе с тем пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблем продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже".

По его словам, в ходе встречи президентов двух стран "были озвучены подходы сторон". "Позиции сторон сопоставлены, они хорошо известны и последовательны - что касается позиции российской стороны", - добавил пресс-секретарь президента.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, УКРАИНА, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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