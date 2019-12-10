Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8813 RUR   0.0268 GBR   2.2355 TRY   0.2926

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.02 -0.18 Brent 64.25 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

Регион 10.12.2019 16:16

Эрдоган заявляет, что симпатизирует и Трампу, и Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упомянул своих коллег из РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - в числе мировых лидеров, которые вызывают у него симпатию.

"Он может нравиться или не нравиться людям, однако у него нет скрытых планов (в отношении Турции - ИФ)", - сказал Эрдоган о Трампе, отвечая на вопрос о том, кого из иностранных лидеров он ценит.

"Дональд Трамп говорит обо всем открыто. В беседе со мной он предельно открыт, так же, как и я с ним", - добавил турецкий президент, высказывания которого приводят как западные, так и турецкие СМИ.

Говоря о Путине, Эрдоган так же отметил отсутствие у РФ "скрытых планов".

"Мы действуем, оставаясь открытыми по отношению друг к другу", - сказал он, говоря о сотрудничестве с лидером РФ. "Вместе (с Россией - ИФ) мы добьемся мира в регионе", - уверен Эрдоган.

В то же время, он раскритиковал лидеров европейских стран, отметив, что не может вспомнить хотя бы одного из них, кого можно было бы назвать образцовым руководителем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, США


Похожие новости


Трамп: вопрос о санкциях против Турции за покупку С-400 обсуждается Отношения Турции с РФ не являются альтернативой сотрудничеству в НАТО - Эрдоган Эрдоган предложил США создать рабочую группу по проблеме С-400 с участием министров обороны и советников Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд и пути решения вопроса с С-400 - газета Эрдоган хочет заявить Трампу и Путину, что США и Россия не смогли решить проблему терроризма в Сирии Эрдоган заявляет о намерении провести переговоры с Путиным после встречи с Трампом - Bloomberg

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]