Лукашенко и Медведев по телефону обсудили вопросы интеграции и энергодиалога

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев переговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, обсуждались вопросы интеграции и энергодиалога, сообщила пресс-служба правительства России.
В сообщении отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.
"Медведев и Лукашенко рассмотрели практические аспекты взаимодействия России и Белоруссии на интеграционном направлении. Отдельно затрагивались вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и энергодиалога", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.
Ранее во вторник президент Белоруссии анонсировал свою встречу с премьер-министром России, затем он хочет после 20 декабря встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным - и окончательно расставить точки над "i" по важнейшим вопросам.
"Мы сейчас разговаривали с премьер-министром России. И договорились, что, кроме всего прочего, где-то в предновогодние дни (. . .) мы где-то встретимся. И не только с президентом России, но сможем сверить часы и с премьер-министром. Есть вопросы, которые касаются наших правительств. И я хотел бы на определенные темы, чтобы этот разговор с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым - ИФ) состоялся", - сказал Лукашенко.
Президента цитирует госагентство "БелТА".
"Возможно, еще придется после 20-го (декабря - ИФ) встретиться и с президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над "i" по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик", - заявил белорусский президент.
Лукашенко в ходе телефонного разговора с премьер-министром РФ обсудил дальнейшую работу по интеграционной повестке дня и развитию сотрудничества, уточняет "БелТА" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Стороны обсудили итоги состоявшихся 7 декабря в Сочи белорусско-российских переговоров, дальнейшую работу по наполнению интеграционной повестки дня, развитию торгово-экономического сотрудничества, снятию проблемных вопросов в этой сфере", - говорится в сообщении.
По словам Лукашенко, Медведев согласился на встречу. "Он (российский премьер - ИФ) с удовольствием согласился, что мы где-то пересечемся, найдем момент. Говорит, даже и в Минск может приехать. Думаю, мы найдем место, где встретиться", - сказал глава государства.
Как сообщалось, Лукашенко и Путин 7 декабря в Сочи с участием правительств провели очередной раунд переговоров по согласованию программы углубленной интеграции. По итогам переговоров президенты не делали никаких заявлений. Участники совещания сообщили, что Лукашенко и Путин вновь договорились встретиться 20 декабря в Петербурге.
Ранее также сообщалось, что посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко после встречи президентов 7 декабря констатировал, что вопрос цены на газ для Белоруссии в 2020 году остался неурегулированным. Посол надеется, что "мы этот вопрос попытаемся решить с Алексеем Миллером и министерством энергетики РФ, а возможно, и с участием Дмитрия Козака".
Семашко также сообщал, что после переговоров у Белоруссии и России остаются несогласованными 8 из 31 "дорожной карты" по интеграции.
Перед переговорами с Путиным Лукашенко заявил, что работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом "дорожных карт" находится в завершающей стадии, однако, по его словам, не решены принципиальные для Минска вопросы по условиям поставки энергоносителей. Ранее Лукашенко заявлял, что "дорожные карты" не будут подписаны без решения вопросов по углеводородам и открытию рынков.
Россия и Белоруссия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, с белорусской - экс-министр экономики, ныне первый вице-премьер Дмитрий Крутой.
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