Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8813 RUR   0.0268 GBR   2.2355 TRY   0.2926

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.02 -0.18 Brent 64.25 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 10.12.2019 16:30

Цены на нефть снижаются, Brent торгуется у $63,95 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться во вторник, вторую сессию подряд, на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг торгового соглашения США и Китая.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:10 подешевели на $0,30 (на 0,47%) - до $63,95 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опускаются на $0,29 (на 0,49%) - до $58,73 за баррель.

Цены на нефть существенно выросли в минувшую пятницу, после того как страны ОПЕК+ согласовали дополнительное сокращение добычи, однако затем ралли пошло на спад.

Внимание инвесторов вновь переключилось на торговые переговоры между США и Китаем с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах. США могут поднять пошлины на товары китайского экспорта 15 декабря, если стороны не придут к соглашению, которое отменит эти планы.

"Именно неопределенность, спровоцированная торговой напряженностью, препятствует дальнейшему росту рисковых активов", - отмечает аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в понедельник, что не ожидает значительный колебаний цен на нефть в следующем году, если не произойдет усиления геополитической напряженности. "На рынках много нефти, и без крупных и неожиданных геополитических потрясений я не ожидаю сильного изменения котировок", - сказал он. Бироль отметил, что действия ОПЕК+ не меняют прогноз МЭА относительно нефтяных цен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Нефть продолжает слабо дешеветь, цена Brent - $64,1 за баррель Нефть дешевеет примерно на 1%, цена Brent - ниже $63,8 за баррель Нефть дешевеет после резкого скачка по итогам прошлой недели, Brent на уровне $64,12 за баррель Цены на нефть не показывают единой динамики, Brent на уровне $63,43 за баррель Нефть дешевеет в ожидании заседания ОПЕК+, Brent на уровне $63,16 за баррель JMMC рекомендовал рассмотреть возможность допсокращения добычи нефти в I кв. на 500 тыс. б/с - Новак

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]