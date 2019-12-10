Цены на нефть снижаются, Brent торгуется у $63,95 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться во вторник, вторую сессию подряд, на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг торгового соглашения США и Китая.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:10 подешевели на $0,30 (на 0,47%) - до $63,95 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опускаются на $0,29 (на 0,49%) - до $58,73 за баррель.

Цены на нефть существенно выросли в минувшую пятницу, после того как страны ОПЕК+ согласовали дополнительное сокращение добычи, однако затем ралли пошло на спад.

Внимание инвесторов вновь переключилось на торговые переговоры между США и Китаем с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах. США могут поднять пошлины на товары китайского экспорта 15 декабря, если стороны не придут к соглашению, которое отменит эти планы.

"Именно неопределенность, спровоцированная торговой напряженностью, препятствует дальнейшему росту рисковых активов", - отмечает аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в понедельник, что не ожидает значительный колебаний цен на нефть в следующем году, если не произойдет усиления геополитической напряженности. "На рынках много нефти, и без крупных и неожиданных геополитических потрясений я не ожидаю сильного изменения котировок", - сказал он. Бироль отметил, что действия ОПЕК+ не меняют прогноз МЭА относительно нефтяных цен.