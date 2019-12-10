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Происшествия 10.12.2019 16:34

В результате пожара на рынке стройматериалов EuroHome в Баку госпитализировано 5 человек

Более 10 человек пострадали в результате пожара на рынке строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Минздрава.

На место пожара в целом выехало 8 бригад скорой помощи. «Четыре человека доставлены в отделение токсикологии Клинического медицинского центра с диагнозом отравления дымом, еще один с резаной раной ноги - в институт «Травматологии и ортопедии». Помимо этого, восьмерым пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте», - подчеркнули в Минздраве.

Как сообщалось ранее, во вторник утром на горячую линию «112» поступил телефонный звонок о том, что произошел пожар на рынке строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку.

В настоящее время пожар потушен.

К ликвидации огня было привлечено 29 технических средств и 150 личного состава Государственной противопожарной службы, 16 технических средств и 200 личного состава службы спасения особого риска, три вертолета и один самолет-амфибия Бе-200ЧС. Кроме того, в тушении пожара задействованы 3 технически средства и 53 личного состава войск гражданской обороны.

По первичным данным из общей площади рынка в 5 га сгорело 2 га территории.

Службы МЧС воспрепятствовали распространению огня на остальную часть территории рынка, а также на прилегающие строения и жилые дома. По первичным данным, пожар начался от возгорания кабеля в магазине по продаже кафеля. Следствие по выявлению причин пожара продолжаются.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РЫНОК, ПОЖАР, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]