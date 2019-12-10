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Регион 10.12.2019 19:19

Турция готова отправить свои войска в Ливию, если получит запрос от Триполи - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что готов отправить военный контингент в Ливию, если Триполи попросит Анкару об этом.

"Если власти Ливии обратятся с подобной просьбой к Анкаре, мы отправим необходимый контингент войск", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана.

Турецкие СМИ отмечают, что речь идет о поддержке базирующегося в Триполи правительства национального согласия, признанного ООН.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и Эрдоган в ближайшие дни проведут телефонный разговор, в ходе которого обсудят ливийскую тематику.

В ходе общения с журналистами Пескова спросили, действительно планируется ли такой разговор. Журналисты напомнили, что ранее Эрдоган выразил желание обсудить Ливию с Путиным и призвать российскую сторону отказаться от поддержки командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

"В ближайшие дни такой телефонный разговор состоится, он готовится. Позиция России хорошо известна: Россия поддерживает отношения со всеми сторонами внутриливийского политического и военно-политического театра и выступает в первую очередь за то, чтобы сами стороны конфликта проявили волю к договоренностям", - сказал Песков.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЛИВИЯ, КОНТИНГЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]