Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Пакистаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии.

Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр оборонной промышленности

В состав комиссии также включены семь заместителей министров – иностранных дел, экономики, финансов, транспорта, связи и высоких технологий, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, а также культуры.

В комиссию также вошли: глава Госагентства по туризму, заместитель председателя Госкомтаможни, вице-президент компании SOCAR (ГНКАР), заместитель председателя Центрального банка Азербайджана, а также чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в Азербайджане.

Х.Насирзаде