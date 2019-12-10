Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Пакистаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии.
Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.
Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр оборонной промышленности
В состав комиссии также включены семь заместителей министров – иностранных дел, экономики, финансов, транспорта, связи и высоких технологий, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, а также культуры.
В комиссию также вошли: глава Госагентства по туризму, заместитель председателя Госкомтаможни, вице-президент компании SOCAR (ГНКАР), заместитель председателя Центрального банка Азербайджана, а также чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в Азербайджане.
Х.Насирзаде
Цены на нефть снижаются, Brent торгуется у $63,95 за баррель
ЛУКОЙЛ оценивает чуть менее 40% своих запасов возможными к разработке при определенных условиях
ЛУКОЙЛ не видит смысла в форсировании запуска газовых месторождений ЯНАО, запустит небольшой объем
В результате пожара на рынке стройматериалов EuroHome в Баку госпитализировано 5 человек
Более 900 граждан Азербайджана, примкнувших к террористам в Сирии и Ираке, погибли или пропали без вести – исследование
Пожар на рынке стройматериалов EuroHome в Баку потушен, сгорело 40% рынка - МЧС
Президент Азербайджана посещает Шемаху
Президент Алиев: Нафталан должен стать международным курортным центром
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
Лукашенко хочет на встрече с Путиным перед Новым годом окончательно договориться об интеграции
Правительство Финляндии возглавила женщина, самый молодой премьер-министр в мире
В Минске сообщают о разговоре Лукашенко с Медведевым о дальнейшей работе по интеграции Белоруссии и России
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании Азербайджано-Российской межправительственной комиссии
Caspian European Club организовал CEO Lunch Almaty
Bakcell награждена за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г