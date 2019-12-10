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СНГ 10.12.2019 19:05

В отношениях с Россией ЕС сосредоточен на выполнении минских соглашений - представитель Борреля

Едва ли стоит комментировать каждую круглую дату отношений ЕС с какой-либо страной с учетом того, что у Евросоюза есть многочисленные партнеры по всему миру, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, отвечая на вопрос о 30-летии отношений ЕС-РФ.

По его словам, работа в рамках отношений ЕС - Россия "основывается на определенных принципах".

"Я думаю, что наиболее серьезным доказательством, которое можно привести, чтобы подтвердить нашу приверженность отношениям, это то, как мы координируем эти отношения. В настоящее время мы сосредоточены на полном выполнении минских соглашений", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

В связи с тем, что постпредство России при Евросоюзе отмечает в этот день официальным приемом 30-летие отношений ЕС-РФ, ему был задан вопрос о выборе даты.

"Эти отношения регулируются некоторыми принципами. Эти принципы связаны с нашими интересами и нашими ценностями. И один из этих интересов - полное выполнение минских соглашений, для которого Россия играет необходимую роль", - отметил Стано.

На просьбу привести позитивные примеры отношений ЕС с Россией за 30 лет, он ответил, что в этих отношениях были разные периоды. "Бывают моменты, которые более сложны и более напряжённы, как в данном случае, но то, что всегда остается главным - это приходить к общим решениям", - продолжил пресс-секретарь.

По его мнению, консенсусные решения сторон, совместная работа служат на пользу гражданам России и Евросоюза, которые хотят жить в мире и процветании, а не в конфликтной среде. На такой основе, считает Стано, могут строиться продуктивные и прочные отношения.

"За последние 30 лет были подъемы и понижения. Но в целом надо всегда стремиться работать вместе, чтобы были подъемы, длящиеся насколько возможно дольше. И это к пользе наших граждан", - сказал представитель Борреля.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]