Шойгу назвал Лужкова незаурядным руководителем

Глава Минобороны Сергей Шойгу соболезнует в связи с кончиной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщает Минобороны России.

"С прискорбием узнал о кончине Юрия Михайловича Лужкова. Это был незаурядный и целеустремленный руководитель, обладающий разносторонними знаниями, деятельный политик и крепкий хозяйственник", - привели слова Шойгу в министерстве.

Министр отметил, что в памяти тех, кто знал "Юрия Михайловича и работал с ним, он навсегда останется энергичным и жизнелюбивым человеком".

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося во вторник экс-мэра Москвы.

Сергей Шойгу, Юрий Лужков и экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев стояли у истоков создания партии "Единая Россия".