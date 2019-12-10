Шойгу назвал Лужкова незаурядным руководителем

Глава Минобороны Сергей Шойгу соболезнует в связи с кончиной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщает Минобороны России.
"С прискорбием узнал о кончине Юрия Михайловича Лужкова. Это был незаурядный и целеустремленный руководитель, обладающий разносторонними знаниями, деятельный политик и крепкий хозяйственник", - привели слова Шойгу в министерстве.
Министр отметил, что в памяти тех, кто знал "Юрия Михайловича и работал с ним, он навсегда останется энергичным и жизнелюбивым человеком".
Он выразил глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося во вторник экс-мэра Москвы.
Сергей Шойгу, Юрий Лужков и экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев стояли у истоков создания партии "Единая Россия".
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