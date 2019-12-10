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СНГ 10.12.2019 19:46

Шойгу назвал Лужкова незаурядным руководителем

Глава Минобороны Сергей Шойгу соболезнует в связи с кончиной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщает Минобороны России.

"С прискорбием узнал о кончине Юрия Михайловича Лужкова. Это был незаурядный и целеустремленный руководитель, обладающий разносторонними знаниями, деятельный политик и крепкий хозяйственник", - привели слова Шойгу в министерстве.

Министр отметил, что в памяти тех, кто знал "Юрия Михайловича и работал с ним, он навсегда останется энергичным и жизнелюбивым человеком".

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося во вторник экс-мэра Москвы.

Сергей Шойгу, Юрий Лужков и экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев стояли у истоков создания партии "Единая Россия".

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Тэги: РОССИЯ, ШОЙГУ, ЛУЖКОВ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]