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10.12.2019 17:19

АтаБанк снова вознагражден MasterCard

10 декабря 2019 года в Баку в отеле JWMarriott Absheron прошло мероприятие «День MasterCard».

На мероприятии под девизом «Навстречу Безналичному Азербайджану» обсуждалась роль безналичных операций в устойчивом развитии экономики и применение инноваций в этой области.

По итогам 2019 года различные участники были награждены специальными дипломами. ОАО «АтаБанк» снова победило в номинации «Банк с самым большим количеством бесконтактных POS-терминалов» в Азербайджане. Официальный представитель MasterCard поблагодарил АтаБанк за продуктивное сотрудничество и пожелал еще больших успехов.

В связи с этим директор департамента Развития Бизнеса ОАО «АтаБанк» Орудж Ибрагимов отметил: «Как и в прошлом году, нашему банку удалось сохранить наибольшее количество бесконтактных POS-терминалов в Азербайджане. АтаБанк приложит еще больше усилий для развития безналичного общества. За наши успехи мы благодарны нашим клиентам».

Функционирующий с 1993-го года ОАО «АтаБанк» является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]