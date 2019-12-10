Власти Латвии возьмут под свое управление Рижский и Вентспилсский порты, чтобы обойти санкции США

Государство перенимает Рижский и Вентспилсский порты, заявил во вторник журналистам премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Чтобы порты перешли в ведение государства, Министерство сообщения Латвии готовит поправки к закону, которые будут рассмотрены на внеочередном заседании правительства 11 декабря.

Поправки нужны, чтобы по решению Министерства финансов США от деятельности Вентспилсского порта было отделено лицо, против которого направлены санкции. "Если государство перенимает порт, тем самым пресекаются любые связи с данным лицом", - сказал Кариньш.

Разъясняя необходимость перенять под управление государства и Рижский порт, министр сообщения Талис Линкайтс сказал, что Рига и Вентспилс являются двумя крупнейшими портами в Латвии, к тому же и в Риге "известное влияние имеют физические и юридические лица", против которых обращены санкции США.

Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) в понедельник на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему - управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса - к которым тоже относятся санкции.