Баку и Амман могут открыть прямой авиарейс для увеличения турпотока – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял короля Иордании Абдаллу II, прибывшего в страну с официальным визитом.
В ходе встречи в формате тет-а-тет Алиев отметил, что двусторонние отношения с Иорданией интенсивно развиваются и охватывают различные сферы.
«Мы поддерживаем друг друга по многим важным вопросам в международных организациях. Политические отношения превосходны. Я посмотрел на экономические показатели. Я думаю, что мы должны работать усерднее. Уверен, что мы будем способствовать дальнейшему развитию наших братских отношений», - отметил Алиев.
Президент также подчеркнул рост турпотока из Иордании в Азербайджан.
«Я рад, что в этом году увеличилось количество туристов, приезжающих из Иордании в Азербайджан. Рост составляет свыше 20%. Я думаю, что мы также можем обсудить возможность установления прямых воздушных связей, чтобы люди могли чаще посещать друг друга», - подчеркнул Алиев.
Король Иордании Абдалла II, в свою очередь, поблагодарил за радужный прием, высоко отметив уровень двусторонних отношений.
«У нас крепкие политические, разведывательные и военные связи. Мы можем развивать отношения в экономической сфере», - отметил Абдалла II.
Х.Насирзаде
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