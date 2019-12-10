Баку и Амман могут открыть прямой авиарейс для увеличения турпотока – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял короля Иордании Абдаллу II, прибывшего в страну с официальным визитом.

В ходе встречи в формате тет-а-тет Алиев отметил, что двусторонние отношения с Иорданией интенсивно развиваются и охватывают различные сферы.

«Мы поддерживаем друг друга по многим важным вопросам в международных организациях. Политические отношения превосходны. Я посмотрел на экономические показатели. Я думаю, что мы должны работать усерднее. Уверен, что мы будем способствовать дальнейшему развитию наших братских отношений», - отметил Алиев.

Президент также подчеркнул рост турпотока из Иордании в Азербайджан.

«Я рад, что в этом году увеличилось количество туристов, приезжающих из Иордании в Азербайджан. Рост составляет свыше 20%. Я думаю, что мы также можем обсудить возможность установления прямых воздушных связей, чтобы люди могли чаще посещать друг друга», - подчеркнул Алиев.

Король Иордании Абдалла II, в свою очередь, поблагодарил за радужный прием, высоко отметив уровень двусторонних отношений.

«У нас крепкие политические, разведывательные и военные связи. Мы можем развивать отношения в экономической сфере», - отметил Абдалла II.

Х.Насирзаде