Эр-Рияд призвал страны Персидского залива к единству в противостоянии Ирану

Король Саудовской Аравии Салман Аль Сауд призвал государства Персидского залива к региональному единству в противостоянии Ирану и обеспечении безопасности энергопоставок и судоходства в регионе, сообщило во вторник саудовское телевидение.

"Наш регион сегодня сталкивается с обстоятельствами и трудностями, которые требуют согласованных усилий, чтобы противостоять им в то время, как иранский режим продолжает агрессивные действия, которые подрывают безопасность и стабильность", - заявил Салман Аль Сауд на открытии саммита стран Персидского залива.

Кроме того, он призвал международное сообщество принять меры в отношении иранской ядерной программы и программы по баллистическим ракетам.