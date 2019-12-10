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Дальнее зарубежье 10.12.2019 19:58

Лавров и Помпео начали переговоры в Вашингтоне

Встреча министра иностранных России Сергея Лаврова и госсекретаря Майкла Помпео началась в американской столице.

Протокольная часть переговоров, занявшая не больше минуты, прошла без слов. Главы внешнеполитических ведомств вместе со своими делегациями уже сели за столом переговоров, когда в зал вошли журналисты. Просьбы представителей американках СМИ ответить на несколько вопросов на тему предстоящей встречи остались без ответа.

Как ожидается, после переговоров Лавров и Помпео пообщаются с журналистами.

Затем глава МИД РФ будет принят президентом США Дональдом Трампом.

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Тэги: США, ЛАВРОВ, ПОМПЕО, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]