Девятилетний вундеркинд вступил в конфликт с руководством университета в Нидерландах

Девятилетний уроженец Бельгии Лоран Симонс, который был близок к тому, чтобы стать самым юным в мире обладателем диплома о высшем образовании, на финишной прямой ушел из технического университета Эйндховена (Нидерланды) из-за разногласий с руководством учебного заведения, сообщили нидерландские СМИ.
Лоран родился в бельгийском Остенде. В шесть лет мальчик поступил в старшие классы и через год параллельно начал работать в медицинском центре университете Амстердама, куда перебрались родители. В восемь он получил диплом о среднем образовании со специализацией в области математических наук.
В марте этого года Лоран в возрасте 9 лет поступил на факультет электротехники университета Эйндховена и написал работу бакалавра за полгода вместо трех лет, отмечают нидерландские СМИ.
Планировалось, что юный вундеркинд защитит диплом бакалавра до 26 декабря, когда ему исполнится 10 лет. В этом случае он отобрал бы пальму первенства у американца Майкла Карни, ставшего выпускником Алабамского университета в 10-летнем возрасте.
Однако в последний момент руководство учебного заведения заявило, что завершить учебу до дня рождения нереально и что с родителями мальчика возникли разногласия по поводу графика.
"Родители не согласились с нами, и мы сожалеем об этом", - говорилось в сообщении руководства вуза.
Родители Лорана в итоге решили забрать документы.
Сам мальчик на своей странице в "Инстаграме" заявил, что руководство вуза пытается ввести в заблуждение общественность. "Университет говорил прессе, что я завершу учебу до конца года. А теперь вдруг заявляет, что это произойдет в середине 2020 года! Неужели университет Эйндховена хочет обмануть всех?" - написал мальчик.
"Мой учебный план завершился бы в декабре, я укладывался в график" - отметил он.
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