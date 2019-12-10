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Это интересно 10.12.2019 23:40

Девятилетний вундеркинд вступил в конфликт с руководством университета в Нидерландах

Девятилетний уроженец Бельгии Лоран Симонс, который был близок к тому, чтобы стать самым юным в мире обладателем диплома о высшем образовании, на финишной прямой ушел из технического университета Эйндховена (Нидерланды) из-за разногласий с руководством учебного заведения, сообщили нидерландские СМИ.

Лоран родился в бельгийском Остенде. В шесть лет мальчик поступил в старшие классы и через год параллельно начал работать в медицинском центре университете Амстердама, куда перебрались родители. В восемь он получил диплом о среднем образовании со специализацией в области математических наук.

В марте этого года Лоран в возрасте 9 лет поступил на факультет электротехники университета Эйндховена и написал работу бакалавра за полгода вместо трех лет, отмечают нидерландские СМИ.

Планировалось, что юный вундеркинд защитит диплом бакалавра до 26 декабря, когда ему исполнится 10 лет. В этом случае он отобрал бы пальму первенства у американца Майкла Карни, ставшего выпускником Алабамского университета в 10-летнем возрасте.

Однако в последний момент руководство учебного заведения заявило, что завершить учебу до дня рождения нереально и что с родителями мальчика возникли разногласия по поводу графика.

"Родители не согласились с нами, и мы сожалеем об этом", - говорилось в сообщении руководства вуза.

Родители Лорана в итоге решили забрать документы.

Сам мальчик на своей странице в "Инстаграме" заявил, что руководство вуза пытается ввести в заблуждение общественность. "Университет говорил прессе, что я завершу учебу до конца года. А теперь вдруг заявляет, что это произойдет в середине 2020 года! Неужели университет Эйндховена хочет обмануть всех?" - написал мальчик.

"Мой учебный план завершился бы в декабре, я укладывался в график" - отметил он.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ВУНДЕРКИНД, УНИВЕРСИТЕТ, КОНФЛИКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]