ЕС и США усилят координацию по вопросам прав человека

Европейский Союз и США подтвердили необходимость трансатлантического партнерства в решении проблем прав человека во всем мире, а также в продвижении и защите прав человека, демократии и верховенства права.
Накануне отмечаемого 10 декабря Международного дня прав человека они провели в Брюсселе консультации на эту тему, о чем объявили в совместном пресс-релизе.
Консультации охватывали широкий круг вопросов, включая гендерное равенство, положение женщин, мир и безопасность, свободу вероисповедания или убеждений, в том числе проблемы узников совести, соотношение прав человека и бизнеса, трудовые права, торговые инструменты и положение правозащитников.
"Они обсудили пути повышения эффективности ООН в решении глобальных и региональных проблем, проблемы прав человека, - говорится в пресс-релизе. - В этом контексте они согласились усилить координацию перед важными совещаниями по правам человека на многосторонних форумах".
Они также обсудили ситуацию с правами человека в третьих странах, в том числе в Африке, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.
Сопредседателями на консультациях были спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор и помощник госсекретаря США Роберт Дестро.
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