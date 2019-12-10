Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8813 RUR   0.0268 GBR   2.2355 TRY   0.2926

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.02 -0.18 Brent 64.25 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.12.2019 23:10

ЕС и США усилят координацию по вопросам прав человека

Европейский Союз и США подтвердили необходимость трансатлантического партнерства в решении проблем прав человека во всем мире, а также в продвижении и защите прав человека, демократии и верховенства права.

Накануне отмечаемого 10 декабря Международного дня прав человека они провели в Брюсселе консультации на эту тему, о чем объявили в совместном пресс-релизе.

Консультации охватывали широкий круг вопросов, включая гендерное равенство, положение женщин, мир и безопасность, свободу вероисповедания или убеждений, в том числе проблемы узников совести, соотношение прав человека и бизнеса, трудовые права, торговые инструменты и положение правозащитников.

"Они обсудили пути повышения эффективности ООН в решении глобальных и региональных проблем, проблемы прав человека, - говорится в пресс-релизе. - В этом контексте они согласились усилить координацию перед важными совещаниями по правам человека на многосторонних форумах".

Они также обсудили ситуацию с правами человека в третьих странах, в том числе в Африке, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Сопредседателями на консультациях были спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор и помощник госсекретаря США Роберт Дестро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, США, ПРАВОЗАЩИТА


Похожие новости


Фон дер Ляйен примет Помпео в понедельник вечером - представитель ЕК ЕС призывает США не углублять разногласия с Ираном - Могерини В Брюсселе нет точного плана по встрече с Помпео - Могерини Трамп пообещал пошлины на товары ЕС из-за субсидий Брюсселя компании Airbus Вице-президент США призывает ЕС выйти из ядерной сделки с Ираном Могерини обсудила ситуацию в Венесуэле с Помпео

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]